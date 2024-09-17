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Полузащитник «Рубина» Иванов: Дзюба следует своей мечте — пошёл куда позвали

Полузащитник «Рубина» Иванов: Дзюба следует своей мечте — пошёл куда позвали
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Хавбек казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о переходе форварда Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

— Удивлены, что Дзюба согласился пойти в «Акрон», который борется за выживание?
— Только начало чемпионата, почему они борются за выживание? У Артёма есть мечта быть как можно выше по голам и ассистам. Он следует свой мечте. Не было предложений от топ-клубов — пошёл куда позвали», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, Дзюба стал игроком «Акрона» 12 сентября. Нападающий подписал контракт до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.

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