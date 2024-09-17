Игрок «Рубина» Иванов прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Российский полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о поражении от петербургского «Зенита» со счётом 0:2 в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

«Понятное дело, что удовлетворёнными результатами нам быть нельзя. Хотим побеждать. Сейчас так получилось, впереди домашняя игра с ЦСКА.

Домашняя игра в Кубке показала, что бороться с «Зенитом» можно. К каждому матчу надо подходить с определённым планом. Сегодня не получилось забить, успокоить игру. Тренер, думаю, об этом скажет», — передаёт слова Олега Иванова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.