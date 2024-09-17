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Игрок «Рубина» Иванов прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России

Игрок «Рубина» Иванов прокомментировал поражение от «Зенита» в Кубке России
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Российский полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о поражении от петербургского «Зенита» со счётом 0:2 в выездном матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«Понятное дело, что удовлетворёнными результатами нам быть нельзя. Хотим побеждать. Сейчас так получилось, впереди домашняя игра с ЦСКА.

Домашняя игра в Кубке показала, что бороться с «Зенитом» можно. К каждому матчу надо подходить с определённым планом. Сегодня не получилось забить, успокоить игру. Тренер, думаю, об этом скажет», — передаёт слова Олега Иванова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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