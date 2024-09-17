Олег Иванов: мне всё равно, что болельщики «Зенита» кричали Соболеву
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов отреагировал на вопрос о кричалках болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева. Сегодня, 17 сентября, «Рубин» на выезде проиграл «Зениту» в матче 4-го тура Фонбет Кубка России со счётом 0:2.
Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26' 2:0 Чистяков – 58'
— Сегодня болельщики «Зенита» плохими словами встречали Соболева.
— Я не Соболев.
— Но вы слышали это?
— Да мне всё равно. Что за вопрос? Абсурдный. Соболев и я. Кричат ему что-то там, про Fan ID кричали, я слышал, ещё что-то. Что это обсуждать? Это внутренняя кухня «Зенита», их болельщиков, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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