Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Иванов: мне всё равно, что болельщики «Зенита» кричали Соболеву

Олег Иванов: мне всё равно, что болельщики «Зенита» кричали Соболеву
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов отреагировал на вопрос о кричалках болельщиков в адрес нападающего «Зенита» Александра Соболева. Сегодня, 17 сентября, «Рубин» на выезде проиграл «Зениту» в матче 4-го тура Фонбет Кубка России со счётом 0:2.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

— Сегодня болельщики «Зенита» плохими словами встречали Соболева.
— Я не Соболев.

— Но вы слышали это?
— Да мне всё равно. Что за вопрос? Абсурдный. Соболев и я. Кричат ему что-то там, про Fan ID кричали, я слышал, ещё что-то. Что это обсуждать? Это внутренняя кухня «Зенита», их болельщиков, — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Материалы по теме
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android