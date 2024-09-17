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Полузащитник «Рубина» Иванов объяснил причины безголевой серии команды

Полузащитник «Рубина» Иванов объяснил причины безголевой серии команды
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о безголевой серии команды. Сегодня, 17 сентября, «Рубин» проиграл «Зениту» со счётом 0:2 в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В составе «Зенита» отличились Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«То, что «Рубин» не забивает несколько игр подряд — это следствие общих проблем. Не кто-то отдельно не дорабатывает, а общая недоработка команды. Атака начинается от вратаря и от обороны. Будем работать над этим», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Казанский клуб не забил в третьем матче подряд во всех турнирах.

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