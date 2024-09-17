«Бавария» — «Динамо» Загреб: Кейн оформил хет-трик в матче

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. На момент выхода новости счёт в матче 6:2 пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 73-й минуте Кейн оформил хет-трик.

На 20-й минуте счёт во встрече открыл нападающий немецкого клуба Гарри Кейн, реализовав 11-метровый удар. На 34-й минуте защитник Рафаэл Геррейру укрепил преимущество хозяев. На 38-й минуте крайний нападающий «Баварии» Майкл Олисе довёл счёт до разгромного.

На 49-й минуте нападающий гостей Бруно Петкович сократил отставание в счёте. На 51-й минуте защитник Такуя Огивара забил второй гол «Динамо» в матче. На 57-й минуте Гарри Кейн оформил дубль. На 61-й минуте Олисе также оформил дубль.

В следующем туре мюнхенский клуб встретится с «Астон Виллой». Игра состоится 2 октября. Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» сыграет с «Монако». Матч также пройдёт 2 октября.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: