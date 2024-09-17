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Полузащитник «Рубина» Иванов высказался о новом формате Лиги чемпионов

Полузащитник «Рубина» Иванов высказался о новом формате Лиги чемпионов
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Российский полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.

— Даже забыл, что Лига чемпионов теперь в новом формате. Пока, если честно, не совсем понимаю.

— Что более непонятно для вас: формат Кубка России или Лиги чемпионов?
— Вообще всё (смеётся). Старая формация Кубка более привычна. Это и олдскул, и драйвовее. Проиграл — вылетел», — передаёт слова Иванов корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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