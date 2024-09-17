Полузащитник «Рубина» Иванов высказался о новом формате Лиги чемпионов

Российский полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов поделился мнением о новом формате Лиги чемпионов.
— Даже забыл, что Лига чемпионов теперь в новом формате. Пока, если честно, не совсем понимаю.
— Что более непонятно для вас: формат Кубка России или Лиги чемпионов?
— Вообще всё (смеётся). Старая формация Кубка более привычна. Это и олдскул, и драйвовее. Проиграл — вылетел», — передаёт слова Иванов корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: