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Олег Иванов ответил на вопрос о борьбе «Рубина» и «Ак Барса» за интерес зрителей

Олег Иванов ответил на вопрос о борьбе «Рубина» и «Ак Барса» за интерес зрителей
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Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов ответил на вопрос о том, ведёт ли клуб борьбу за зрителей с хоккейным «Ак Барсом».

— Ведёт ли «Рубин» борьбу за зрителей с «Ак Барсом»?
— В Татарстане болельщики ходят на все мероприятия. И волейбол, и баскетбол, и футбол, и хоккей. Посещают все мероприятия», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ранее завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

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