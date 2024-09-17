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Олег Иванов: Чуни поиграл в Серии А, есть школа «Баварии» — в «Рубин» влился легко

Олег Иванов: Чуни поиграл в Серии А, есть школа «Баварии» — в «Рубин» влился легко
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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о переходе албанского форварда Марвина Чуни в казанский клуб.

«Сегодня у Чуни был тест-драйв в матче с чемпионом России. Чтобы оценивать, надо пересмотреть. Когда смотришь со скамейки, многое не замечаешь. Но парень поиграл в Серии А, у него школа «Баварии». В нашу команду влился легко, коллектив хороший», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, «Рубин» объявил о подписании контракта с Чуни 11 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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