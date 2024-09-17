Кейн стал лучшим английским бомбардиром в ЛЧ, побив рекорд Руни
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Оформив хет-трик в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в ворота загребского «Динамо», нападающий «Баварии» Гарри Кейн побил рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по количеству голов в этом турнире среди английских футболистов. Второй и третий голы Кейна во встрече с «Динамо» стали для него 31-м и 32-м в Лиге чемпионов соответственно. Руни остановился на отметке в 30 забитых мячей в соревновании.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19' 2:0 Геррейру – 33' 3:0 Олисе – 38' 3:1 Петкович – 49' 3:2 Огивара – 50' 4:2 Кейн – 57' 5:2 Олисе – 61' 6:2 Кейн – 73' 7:2 Кейн – 78' 8:2 Зане – 85' 9:2 Горецка – 90+2'
Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. На момент выхода новости счёт в матче 6:2 пользу хозяев.
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