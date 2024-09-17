Кейн стал лучшим английским бомбардиром в ЛЧ, побив рекорд Руни

Оформив хет-трик в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в ворота загребского «Динамо», нападающий «Баварии» Гарри Кейн побил рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по количеству голов в этом турнире среди английских футболистов. Второй и третий голы Кейна во встрече с «Динамо» стали для него 31-м и 32-м в Лиге чемпионов соответственно. Руни остановился на отметке в 30 забитых мячей в соревновании.

Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. На момент выхода новости счёт в матче 6:2 пользу хозяев.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: