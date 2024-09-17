Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн стал лучшим английским бомбардиром в ЛЧ, побив рекорд Руни

Кейн стал лучшим английским бомбардиром в ЛЧ, побив рекорд Руни
Комментарии

Оформив хет-трик в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов в ворота загребского «Динамо», нападающий «Баварии» Гарри Кейн побил рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по количеству голов в этом турнире среди английских футболистов. Второй и третий голы Кейна во встрече с «Динамо» стали для него 31-м и 32-м в Лиге чемпионов соответственно. Руни остановился на отметке в 30 забитых мячей в соревновании.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19'     2:0 Геррейру – 33'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 50'     4:2 Кейн – 57'     5:2 Олисе – 61'     6:2 Кейн – 73'     7:2 Кейн – 78'     8:2 Зане – 85'     9:2 Горецка – 90+2'    

Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. На момент выхода новости счёт в матче 6:2 пользу хозяев.

Материалы по теме
Первый гол новой ЛЧ — красотища! Талант «Юве» забил в дальний в стиле Дель Пьеро. Видео
Видео
Первый гол новой ЛЧ — красотища! Талант «Юве» забил в дальний в стиле Дель Пьеро. Видео

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android