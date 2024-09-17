Мадридский «Реал» одержал победу над «Штутгартом» в матче 1-го тура общего этапа ЛЧ

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались испанский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Игра проводилась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу мадридцев.

В составе мадридцев забили Килиан Мбаппе, Антонио Рюдигер и Эндрик. Гости ответили точным ударом Дениза Ундава.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.