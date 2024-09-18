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Милан — Ливерпуль, результат матча 17 сентября 2024, счет 1:3, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Милан» в матче 1-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3'     1:1 Конате – 23'     1:2 ван Дейк – 41'     1:3 Собослаи – 67'    

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. Затем на 23-й минуте ответный мяч «Ливерпуля» забил защитник Ибраима Конате. На 41-й минуте защитник Вирджил ван Дейк вывел гостей вперёд. Увеличил преимущество «красных» на 67-й минуте Доминик Собослаи.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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