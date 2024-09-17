«Спортинг» уверенно победил «Лилль» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались португальский «Спортинг» и французский «Лилль». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). «Спортинг» одержал победу со счётом 2:0.

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш. Затем на 40-й минуте произошло удаление игрока «Лилля» Анхеля Гомеса. Окончательный результат в игре установил защитник Зено Дебаст — 2:0.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.