Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортинг — Лилль, результат матча 17 сентября 2024, счет 2:0, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Спортинг» уверенно победил «Лилль» в матче 1-го тура Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались португальский «Спортинг» и французский «Лилль». Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Донатасом Румшасом (Литва). «Спортинг» одержал победу со счётом 2:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Дьёкереш – 38'     2:0 Дебаст – 65'    
Удаления: нет / Гомес – 40'

На 38-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш. Затем на 40-й минуте произошло удаление игрока «Лилля» Анхеля Гомеса. Окончательный результат в игре установил защитник Зено Дебаст — 2:0.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
Материалы по теме
Кейн стал лучшим английским бомбардиром в ЛЧ, побив рекорд Руни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android