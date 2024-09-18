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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» со счётом 7:0 в матче Кубка английской лиги

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» со счётом 7:0 в матче Кубка английской лиги
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Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Барнсли». Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу «красных дьяволов».

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
7 : 0
Барнсли
Барнсли
1:0 Рашфорд – 16'     2:0 Антони – 35'     3:0 Гарначо – 45+2'     4:0 Гарначо – 49'     5:0 Рашфорд – 58'     6:0 Эриксен – 81'     7:0 Эриксен – 85'    

В этой встрече по дублю оформили крайний нападающий Маркус Рашфорд, атакующий полузащитник Бруну Фернандеш и вингер Алехандро Гарначо. Ещё один гол «Манчестер Юнайтед» забил крайний нападающий Антони.

В параллельных встречах «Саутгемптон» победил «Эвертон» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:6 пен.), «Брентфорд» выиграл у «Лейтон Ориент» со счётом 3:1, а «Кристал Пэлас» одержал победу в игре с «Куинз Парк Рейнджерс» — 2:1.

Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
5 : 6
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Дукуре – 20'     1:1 Харвуд-Беллис – 32'    
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Лейтон Ориент
Лондон
0:1 Купер – 11'     1:1 Карвалью – 17'     2:1 Дамсгор – 26'     3:1 Нёргор – 45'    
Удаления: нет / Симпсон – 69'
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Нкетиа – 16'     1:1 Филд – 53'     1:2 Эзе – 64'    

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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