«Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» со счётом 7:0 в матче Кубка английской лиги
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Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Барнсли». Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу «красных дьяволов».
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
7 : 0
Барнсли
Барнсли
1:0 Рашфорд – 16' 2:0 Антони – 35' 3:0 Гарначо – 45+2' 4:0 Гарначо – 49' 5:0 Рашфорд – 58' 6:0 Эриксен – 81' 7:0 Эриксен – 85'
В этой встрече по дублю оформили крайний нападающий Маркус Рашфорд, атакующий полузащитник Бруну Фернандеш и вингер Алехандро Гарначо. Ещё один гол «Манчестер Юнайтед» забил крайний нападающий Антони.
В параллельных встречах «Саутгемптон» победил «Эвертон» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:6 пен.), «Брентфорд» выиграл у «Лейтон Ориент» со счётом 3:1, а «Кристал Пэлас» одержал победу в игре с «Куинз Парк Рейнджерс» — 2:1.
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
5 : 6
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Дукуре – 20' 1:1 Харвуд-Беллис – 32'
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 1
Лейтон Ориент
Лондон
0:1 Купер – 11' 1:1 Карвалью – 17' 2:1 Дамсгор – 26' 3:1 Нёргор – 45'
Удаления: нет / Симпсон – 69'
Англия — Кубок лиги . 3-й раунд
17 сентября 2024, вторник. 21:45 МСК
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Окончен
1 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Нкетиа – 16' 1:1 Филд – 53' 1:2 Эзе – 64'
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
Комментарии
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