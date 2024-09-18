«Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» со счётом 7:0 в матче Кубка английской лиги

Завершился матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Барнсли». Игра завершилась со счётом 7:0 в пользу «красных дьяволов».

В этой встрече по дублю оформили крайний нападающий Маркус Рашфорд, атакующий полузащитник Бруну Фернандеш и вингер Алехандро Гарначо. Ещё один гол «Манчестер Юнайтед» забил крайний нападающий Антони.

В параллельных встречах «Саутгемптон» победил «Эвертон» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:6 пен.), «Брентфорд» выиграл у «Лейтон Ориент» со счётом 3:1, а «Кристал Пэлас» одержал победу в игре с «Куинз Парк Рейнджерс» — 2:1.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: