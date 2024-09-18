Кейн забил 53 гола в 50 матчах за «Баварию»

После четырёх забитых мячей в ворота загребского «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов нападающий «Баварии» Гарри Кейн достиг отметки в 53 гола за 50 игр в составе мюнхенского клуба. Вчера, 17 сентября, «Бавария» разгромила загребское «Динамо» со счётом 9:2.
31-летний футболист забил 40 голов в немецкой Бундеслиге, 12 голов — в Лиге чемпионов и ещё один гол — в Кубке Германии. Также в этих встречах Кейн отметился 15 результативными передачами.
Английский нападающий перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
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