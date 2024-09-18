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Лига чемпионов — 2024/2025: результаты, календарь, таблица, 17 сентября

Лига чемпионов — 2024/2025: результаты, календарь, таблица, 17 сентября
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Вчера, 17 сентября, стартовал общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. В 1-м туре прошли шесть матчей.

Результаты матчей Лиги чемпионов 17 сентября:

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Астон Вилла» (Англия) — 0:3;
«Ювентус» (Италия) — «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) — 3:1;
«Спортинг» (Португалия) — «Лилль» (Франция) — 2:0;
«Реал» Мадрид (Испания) — «Штутгарт» (Германия) — 3:1;
«Милан» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:3;
«Бавария» (Германия) — «Динамо» Загреб (Хорватия) — 9:2.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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