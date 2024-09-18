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Мюллер побил рекорд Хави по количеству матчей за один клуб в Лиге чемпионов

Мюллер побил рекорд Хави по количеству матчей за один клуб в Лиге чемпионов
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Приняв участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2), 35-летний атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведённых встреч за одну команду в главном европейском клубном турнире (152 игры), превзойдя достижение экс-хавбека «Барселоны» Хави (151 игра). Об этом информирует Opta Sport в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19'     2:0 Геррейру – 33'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 50'     4:2 Кейн – 57'     5:2 Олисе – 61'     6:2 Кейн – 73'     7:2 Кейн – 78'     8:2 Зане – 85'     9:2 Горецка – 90+2'    

Немецкий полузащитник вышел на замену на 68-й минуте встречи и отметился результативной передачей.

Всего за 152 матча в Лиге чемпионов Мюллер забил 54 гола и сделал 34 ассиста.

35-летний футболист выступает за взрослую команду мюнхенского клуба с 2009 года. За этот период он принял участие в 711 играх во всех турнирах, в которых отметился 245 голами и 269 результативными передачами.

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