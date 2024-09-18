Мюллер побил рекорд Хави по количеству матчей за один клуб в Лиге чемпионов

Приняв участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2), 35-летний атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведённых встреч за одну команду в главном европейском клубном турнире (152 игры), превзойдя достижение экс-хавбека «Барселоны» Хави (151 игра). Об этом информирует Opta Sport в соцсети Х (ранее Twitter).
Немецкий полузащитник вышел на замену на 68-й минуте встречи и отметился результативной передачей.
Всего за 152 матча в Лиге чемпионов Мюллер забил 54 гола и сделал 34 ассиста.
35-летний футболист выступает за взрослую команду мюнхенского клуба с 2009 года. За этот период он принял участие в 711 играх во всех турнирах, в которых отметился 245 голами и 269 результативными передачами.
Мюллер пытается попасть мячом по крыше стадиона на Евро-2024:
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