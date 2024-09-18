«Ливерпуль» в третий раз подряд обыграл «Милан»
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Английский «Ливерпуль» одержал третью подряд победу в матчах с итальянским «Миланом». 17 сентября команды встретились в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3' 1:1 Конате – 23' 1:2 ван Дейк – 41' 1:3 Собослаи – 67'
За «Милан» забил Кристиан Пулишич. В составе гостей отличились Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк и Доминик Собослаи.
С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.
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