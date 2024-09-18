Радимов: Махачкале нужно сделать комплимент за то, как они выглядят

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча махачкалинского «Динамо» с московским «Спартаком» (1:1) в 8-м туре чемпионата России.

— С одним Барко ты далеко не уедешь. Нужна подмога. Хотя если раньше «Спартак» был импотентен против таких команд, то теперь их хватает забить один мяч, но этого мало. С «Рубином», например, повезло. А здесь не смогли дожать, хотя ещё один момент был, но этого тоже мало для победы. Мне кажется, «Спартаку» нужен центральный нападающий. Потому что непонятно, когда уже похудеет Виллиан Жозе. Те, кто его приобретал, должны были соображать, когда он похудеет. В ноябре, к Рождеству?.. Когда он появится на поле?

— Но можно ведь и Махачкале сделать комплименты? Они всё-таки достойно отстояли, отыграли даже, можно сказать?

— Махачкале вообще нужно сделать комплимент за то, как они выглядят. Они понимают, что им другим брать нечего, в открытый футбол со «Спартаком» нет смысла тягаться. Но они настолько дисциплинированы, хороши, что я только порадоваться могу за них. И, конечно же, трибуны в Махачкале отличные, прямо полные, классно смотрятся, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».