«Милан» не может победить в 1-м туре ЛЧ с 2013 года
Поделиться
Итальянский «Милан» не может победить в 1-м туре Лиги чемпионов УЕФА с 2013 года. Вчера, 17 сентября, «Милан» встречался с английским «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3' 1:1 Конате – 23' 1:2 ван Дейк – 41' 1:3 Собослаи – 67'
Предыдущие результаты «Милана» в матчах 1-го тура Лиги чемпионов:
2023/2024. «Милан» — «Ньюкасл» — 0:0
2022/2023. «Зальцбург» — «Милан» — 1:1
2021/2022. «Ливерпуль» — «Милан» — 3:2
2013/2014. «Милан» — «Селтик» — 2:0.
Напомним, действующим победителем ЛЧ является мадридский «Реал».
Комментарии
- 18 сентября 2024
-
00:48
-
00:41
-
00:38
-
00:30
-
00:26
-
00:25
-
00:22
-
00:18
-
00:14
-
00:13
-
00:10
-
00:00
-
00:00
- 17 сентября 2024
-
23:58
-
23:56
-
23:54
-
23:45
-
23:39
-
23:37
-
23:34
-
23:33
-
23:31
-
23:31
-
23:30
-
23:27
-
23:27
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:21
-
23:18
-
23:17
-
23:10
-
23:08
-
23:07