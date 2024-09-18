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«Милан» не может победить в 1-м туре ЛЧ с 2013 года

«Милан» не может победить в 1-м туре ЛЧ с 2013 года
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Итальянский «Милан» не может победить в 1-м туре Лиги чемпионов УЕФА с 2013 года. Вчера, 17 сентября, «Милан» встречался с английским «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3'     1:1 Конате – 23'     1:2 ван Дейк – 41'     1:3 Собослаи – 67'    

Предыдущие результаты «Милана» в матчах 1-го тура Лиги чемпионов:

2023/2024. «Милан» — «Ньюкасл» — 0:0
2022/2023. «Зальцбург» — «Милан» — 1:1
2021/2022. «Ливерпуль» — «Милан» — 3:2
2013/2014. «Милан» — «Селтик» — 2:0.

Напомним, действующим победителем ЛЧ является мадридский «Реал».

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