«Милан» не может победить в 1-м туре ЛЧ с 2013 года

Итальянский «Милан» не может победить в 1-м туре Лиги чемпионов УЕФА с 2013 года. Вчера, 17 сентября, «Милан» встречался с английским «Ливерпулем». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

Предыдущие результаты «Милана» в матчах 1-го тура Лиги чемпионов:

2023/2024. «Милан» — «Ньюкасл» — 0:0

2022/2023. «Зальцбург» — «Милан» — 1:1

2021/2022. «Ливерпуль» — «Милан» — 3:2

2013/2014. «Милан» — «Селтик» — 2:0.

Напомним, действующим победителем ЛЧ является мадридский «Реал».