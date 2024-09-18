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Мюллеру сделали специальный подарок за установление рекорда по числу матчей за «Баварию»

Мюллеру сделали специальный подарок за установление рекорда по числу матчей за «Баварию»
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Приняв участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (9:2), 35-летний атакующий полузащитник «Баварии» Томас Мюллер стал рекордсменом по количеству проведённых встреч в составе мюнхенского клуба — 711.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19'     2:0 Геррейру – 33'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 50'     4:2 Кейн – 57'     5:2 Олисе – 61'     6:2 Кейн – 73'     7:2 Кейн – 78'     8:2 Зане – 85'     9:2 Горецка – 90+2'    

В честь этого события перед встречей с загребским клубом Мюллеру была подарена фигурка с его собственным изображением.

35-летний футболист выступает за взрослую команду мюнхенского клуба с 2009 года. За 711 сыгранных матчей он отметился 245 голами и 269 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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Мюллер — рекордсмен по числу матчей за «Баварию»

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