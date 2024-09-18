Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» забил «Милану» не меньше двух мячей в третьем матче подряд

«Ливерпуль» забил «Милану» не меньше двух мячей в третьем матче подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Ливерпуль» забил итальянскому «Милану» не меньше двух мячей в третьем матче подряд. 17 сентября команды встретились в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3'     1:1 Конате – 23'     1:2 ван Дейк – 41'     1:3 Собослаи – 67'    

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. Затем на 23-й минуте ответный мяч «Ливерпуля» забил защитник Ибраима Конате. На 41-й минуте защитник Вирджил ван Дейк вывел гостей вперёд. Увеличил преимущество «красных» на 67-й минуте Доминик Собослаи.

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/2022. «Ливерпуль» выиграл оба матча на групповом этапе — 3:2 и 2:1.

Материалы по теме
«Ливерпуль» стартовал в Лиге чемпионов с победы! А «Милан» утопает в кризисе
«Ливерпуль» стартовал в Лиге чемпионов с победы! А «Милан» утопает в кризисе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android