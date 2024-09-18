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«Ливерпуль» забил «Милану» не меньше двух мячей в третьем матче подряд

Английский «Ливерпуль» забил итальянскому «Милану» не меньше двух мячей в третьем матче подряд. 17 сентября команды встретились в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1.

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. Затем на 23-й минуте ответный мяч «Ливерпуля» забил защитник Ибраима Конате. На 41-й минуте защитник Вирджил ван Дейк вывел гостей вперёд. Увеличил преимущество «красных» на 67-й минуте Доминик Собослаи.

Ранее команды встречались в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/2022. «Ливерпуль» выиграл оба матча на групповом этапе — 3:2 и 2:1.