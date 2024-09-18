Стала известна зарплата Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Французские СМИ раскрыли зарплату вратаря сборной России Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает L'Équipe, зарплата россиянина составляет около € 400 тыс. в месяц. Отмечается, что основной вратарь парижан итальянец Джанлуиджи Доннарумма зарабатывает вдвое больше — € 849 тыс. в месяц. Бывший второй номер во вратарской линии «ПСЖ» Кейлор Навас в прошлом сезоне ежемесячно зарабатывал порядка € 572 тыс.

Напомним, Матвей Сафонов присоединился к «ПСЖ» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. На данный момент россиянин не сыграл ни в одном официальном матче за парижан. Ранее Матвей принял участие в товарищеском матче с австрийским «Штурмом» (2:2).

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