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«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов всех времён

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов всех времён
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч закончился со счётом 9:2 в пользу хозяев. Таким образом, мюнхенцы установили рекорд всех времён Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19'     2:0 Геррейру – 33'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 50'     4:2 Кейн – 57'     5:2 Олисе – 61'     6:2 Кейн – 73'     7:2 Кейн – 78'     8:2 Зане – 85'     9:2 Горецка – 90+2'    

Как сообщает Opta Franz, «Бавария» стала первой командой, забившей девять голов в одном матче в истории главного еврокубкового турнира.

Отметим, покер в матче на счету англичанина Гарри Кейна, дублем отметился Майкл Олисе, а также по одному мячу в составе победителей забили Рафаэл Геррейру, Леон Горецка и Лерой Зане. В составе загребской команды отметились забитыми мячами Бруно Петкович и Такуя Огивара.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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