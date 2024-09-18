«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов всех времён

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Матч закончился со счётом 9:2 в пользу хозяев. Таким образом, мюнхенцы установили рекорд всех времён Лиги чемпионов.
Как сообщает Opta Franz, «Бавария» стала первой командой, забившей девять голов в одном матче в истории главного еврокубкового турнира.
Отметим, покер в матче на счету англичанина Гарри Кейна, дублем отметился Майкл Олисе, а также по одному мячу в составе победителей забили Рафаэл Геррейру, Леон Горецка и Лерой Зане. В составе загребской команды отметились забитыми мячами Бруно Петкович и Такуя Огивара.
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