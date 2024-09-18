Корнаухов отреагировал на первое результативное действие Соболева в составе «Зенита»

Бывший футболист московского ЦСКА Олег Корнаухов оценил игру нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0).

«Во‑первых, он сделал классную голевую передачу. Действительно в этом моменте он разобрался, здорово открылся, здорово развернулся и вложил мяч в ногу Мантуана, который забил гол. Это классно.

Начало матча у него было очень плохим. Очень грубое нарушение, за которое он желтую карточку получил, — если бы нога была еще выше, он мог и красную получить. Он очень неудачно сыграл около своей штрафной и практически привез момент, который «Рубин» мог использовать. У него было много потерь. Понятно, что он пока адаптируется. У него нет игрового тонуса — он очень долго был без тренировок, без игр. Пока ему сложно. Но голевую передачу он сделал — передачу на победный гол», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча: