Рашид Рахимов назвал причину поражения «Рубина» в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поражении своей команды от санкт-петербургского «Зенита» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России.

«Определённый уровень класса всё‑таки сказался. Но претензий по игре я не могу предъявить. Во втором тайме «Зенит» усилил игру через Вендела, через Сантоса. Мы стали терять мячи, простых потерь не так много было, но мы не держали эту борьбу в атаке, потому что наши инсайдные позиции стали терять много мячей.

Естественно, сказывалось давление «Зенита». Второй гол, правда, пропустили после углового. Мы видели: как только «Зенит» убыстряет и мы не реагируем на момент быстро, тогда возникают определённые проблемы. Всё равно по самоотдаче мы попытались играть выше и достаточно активно прессинговать, но мы видим, что для того, чтобы эту разницу нивелировать, нам надо ещё над этим работать и по качеству, и по игре», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе выход из группы. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0), которые сыграли по три матча.

Материалы по теме Тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу над «Рубином» в Кубке России

Главные футбольные дерби России: