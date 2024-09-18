Килиан Мбаппе прокомментировал первую победу с «Реалом» в матчах Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о победе «сливочных» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов — 2024/2025 с немецким «Штутгартом» (3:1). Напомним, в этой встрече французский форвард отличился голом.

«Это был отличный вечер. Мы хотели начать с победы, но было сложно, в Лиге чемпионов всегда так. Важно то, что мы выиграли первую игру. Будем надеяться на победу в субботу в Ла Лиге. «Штутгарт» играл хорошо, было непросто даже порой забрать у них мяч. Во втором тайме мы играли хорошо и быстро забили. Дальше игра была от штрафной к штрафной, но мы справились благодаря поддержке болельщиков.

Знаете, я могу делать больше в каждой игре. Чувствую себя здесь лучше и очень счастлив», — приводит слова Мбаппе Madrid Xtra со ссылкой на интервью игрока после матча.

Мбаппе присоединился к мадридской команде минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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