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Тренер «Рубина» Рахимов рассказал об уроке, который вынес после поражения от «Зенита»

Тренер «Рубина» Рахимов рассказал об уроке, который вынес после поражения от «Зенита»
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об уроке, который он вынес после поражения своей команды от санкт-петербургского «Зенита» (0:2) в матче 4-го тура группового этапа Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«Я всё‑таки скажу, что больше вопросы к своей команде, потому что в эти моменты очень важно держать единоборства в атаке. Мы, к сожалению, не очень хорошо держали единоборства, отсюда нам не удавалось продавить, проникнуть в штрафную, хотя были определенные эпизоды уже после счета 2:0, в которых мы могли забивать.

Это игра на кубок, она прошла, надо двигаться дальше, сейчас нужно восстановиться, тренировку проведут игроки, которые не участвовали в игре. Будем готовиться к ЦСКА», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе выход из группы. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0), которые сыграли по три матча.

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