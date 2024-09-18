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Сергей Семак ответил на вопрос, когда можно будет увидеть Глушенкова в заявке «Зенита»

Сергей Семак ответил на вопрос, когда можно будет увидеть Глушенкова в заявке «Зенита»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, когда восстановится и сможет оказаться в заявке российский нападающий санкт-петеребургского клуба Максим Глушенков.

«По Максиму Глушенкову, он работает по индивидуальной программе. Когда может, иногда работает с группой, с командой. Ждём разрешение нашего медицинского штаба для того, чтобы он принимал полноценное участие в тренировочном процессе и, естественно, в матчах. Пока сказать сложно», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. В нынешнем сезоне россиянин провёл за «Зенит» семь матчей, в которых записал в свой актив девять голов и одну результативную передачу.

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