Ерохин дал оценку игре Соболева в первых матчах за «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин оценил игру нападающего Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0). Форвард отметился передачей и первым результативным действием в футболке новой команды.

«У Соболева только вторая игра была. Все впереди еще. Сегодня помог, поучаствовал в первом голе, молодец. Двигаемся дальше. Все сегодня себя проявили, каждый может игру занести себе в актив», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.