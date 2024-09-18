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Ерохин дал оценку игре Соболева в первых матчах за «Зенит»

Ерохин дал оценку игре Соболева в первых матчах за «Зенит»
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Полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин оценил игру нападающего Александра Соболева в матче Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0). Форвард отметился передачей и первым результативным действием в футболке новой команды.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«У Соболева только вторая игра была. Все впереди еще. Сегодня помог, поучаствовал в первом голе, молодец. Двигаемся дальше. Все сегодня себя проявили, каждый может игру занести себе в актив», — сказал Ерохин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

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