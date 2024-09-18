Тренер «Зенита» Семак высказался о травме Педро, полученной в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме бразильского нападающий санкт-петеребургского клуба Педро. Напомним, в мачте 4-го тура Кубка России с «Рубином» (2:0) 18-летний бразилец вышел в стартовом составе, однако был заменён на 70-й минуте из-за повреждения.

«По Педро пока сложно сказать. Надеюсь, ничего серьёзного нет, хотя момент был очень неприятный. Посмотрим, как завтра он будет себя чувствовать, и тогда уже будет какая-то информация», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Отметим, «Зенит» подписал Педро зимой 2024 года, ранее футболист выступал за «Коринтианс» у себя на родине. За этот период он принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.

«Зенит» набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе выход из группы. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0), которые сыграли по три матча.

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