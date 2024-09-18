Анчелотти высказался о победе «Реала» в матче со «Штутгартом» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе «сливочных» в первом матче Лиги чемпионов — 2024/2025 с немецким «Штутгартом» (3:1).

«Если кто-то думает, что одержать победу в Лиге Чемпионов легко, то он глубоко заблуждается. Я тренировал более 200 игр в этом турнире и не помню ни одной встречи, где можно было бы победить без усилий. Мы осознаём, что победа в Лиге Чемпионов всегда сопровождается трудностями.

Мы продолжаем искать оптимальный стиль игры, и порой нам это удаётся. Несмотря на неудачное начало, когда пропустили много длинных передач, а соперник выиграл дуэль за дуэлью, мы смогли перехватить инициативу и забить важный гол. После неожиданного пропущенного гола у нас хватило сил, чтобы пожертвовать собой и добиться победы

Передо мной стоит выбор: выстраивать комбинационный футбол или играть быстрее. Вся нагрузка ложится на тренера. Без построения игры мы бы не забили первый гол. Бывают моменты, когда необходимо контролировать мяч, но иногда лучше использовать игроков для участия в быстрых атаках, особенно когда у нас есть очень скоростные нападающие», — приводит слова Анчелотти Marca.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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