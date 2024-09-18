Беллингем отреагировал на слухи о своём конфликте с Мбаппе, Родриго и Винисиусом

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал слухи о тяжёлых взаимоотношениях с нападающими Килианом Мбаппе, Родриго Гоэсом и Винисиусом Жуниором.

«Я видел, что в социальных сетях пытаются создать напряжение между Мбаппе, Родриго, Винисиусом и мной. Единственная правда в том, что мы очень хорошие друзья не только на поле, но и за его пределами», — приводит слова Беллингема журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Беллингем перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3733 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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