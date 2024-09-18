Гарри Кейн превзошёл национальное достижение, установленное Уэйном Руни в Лиге чемпионов

После четырёх забитых мячей в ворота загребского «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов нападающий «Баварии» Гарри Кейн превзошёл национальное достижение, установленное бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в рамках главного еврокубкового турнира. Напомним, 17 сентября «Бавария» разгромила загребское «Динамо» со счётом 9:2.

Как сообщает Opta Sports, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди англичан с 33 забитыми мячами. Ранее лучшим был Руни, на счету которого было 30 голов. Далее расположился Рахим Стерлинг, на данный момент выступающий за лондонский «Арсенал» (27). 24 мяча в Лиге чемпионов забил Пол Скоулз, на счету Фрэнка Лэмпарда 23 гола, 21 мяч в турнире забил Стивен Джеррард.

Английский нападающий перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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