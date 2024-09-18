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Арне Слот прокомментировал волевую победу «Ливерпуля» в матче ЛЧ с «Миланом»

Арне Слот прокомментировал волевую победу «Ливерпуля» в матче ЛЧ с «Миланом»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал волевую победу своей команды в матче Лиги чемпионов с «Миланом» (3:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3'     1:1 Конате – 23'     1:2 ван Дейк – 41'     1:3 Собослаи – 67'    

«Это был отличный день, чтобы отпраздновать день рождения на таком стадионе, да ещё и победить. Я бы не сказал этого после первых пяти минут игры, но всё прошло очень хорошо. Мы показали, насколько хорошо способны работать с мячом. Нам нравится прессинговать и быть очень агрессивными, но мы также любим играть сзади и создавать моменты», — приводит слова Слота пресс-служба УЕФА.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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