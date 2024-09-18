Кейн отреагировал на свой покер в матче с «Бавария» — «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о своём покере в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб разгромил «Динамо» Загреб со счётом 9:2.

«Это первый раз, когда я получил три пенальти в одной игре. Для меня это было новое чувство, но забить четыре гола — это фантастика. Важно помочь команде любым возможным способом. Будь то пенальти или обычные добивания, я возьму их все. Это был отличный вечер для нас.

Это была великолепная игра. В первой половине мы показали действительно высокий уровень и хорошо использовали свои моменты. Во втором тайме начало оказалось не самым удачным, и мы проиграли несколько подборов. Из этого нам необходимо извлечь уроки.

Тем не менее, наша реакция после этого была впечатляющей. Приятно видеть, как мы смогли забить столько голов. Сегодня нам удалось избежать последствий плохого старта второго тайма, но сильные соперники могут воспользоваться этим в следующий раз», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на интервью DAZN.

Английский нападающий перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

Материалы по теме Гарри Кейн превзошёл национальное достижение, установленное Уэйном Руни в Лиге чемпионов

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»: