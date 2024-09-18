Эндрик превзошёл Рауля и стал самым молодым автором гола «Реала» в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Эндрик стал самым молодым автором гола «сливочных» в Лиге чемпионов.

Бразильский футболист отличился в матче 1-го тура общего этапа со «Штутгартом» (3:1), забив в возрасте 18 лет и 58 дней. Предыдущее достижение принадлежало испанцу Раулю, который в октябре 1995 года оформил хет-трик в игре с «Ференцварошем» (18 лет и 113 дней).

Напомним, Эндрик перешёл в мадридский «Реал» из «Палмейраса» летом 2024 года за € 47,5 млн. В сентябре он забил свой первый гол за мадридский клуб в матче с «Вальядолидом» во 2-м туре Ла Лиги, став самым молодым иностранным игроком в истории клуба, которому удалось отличиться. Предыдущий рекорд принадлежал Рафаэлю Варану, который забил в возрасте 18 лет и 152 дней.

Эндрик впервые встретился с игроками и тренерами «Реала»: