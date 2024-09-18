Кейн стал первым автором покера среди англичан в Лиге чемпионов за 33 года

После четырёх забитых мячей в ворота загребского «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов нападающий «Баварии» Гарри Кейн повторил редкое национальное достижение, установленное бывшим форвардом «Арсенала» Аланом Смитом в рамках главного еврокубкового турнира в 1991 году. Напомним, 17 сентября «Бавария» разгромила загребское «Динамо» со счётом 9:2.

Как сообщает Opta Sport, Кейн стал первым автором покера из Англии за 33 года со времён Смита.

Английский нападающий перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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