«Милан» повторил клубный статистический антирекорд Лиги чемпионов в матче с «Ливерпулем»

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:1. В этой встрече итальянский клуб допустил 11 ударов в створ своих ворот.

Как сообщает Opta Sport, этот показатель является повторением клубного антирекорда в Лиге чемпионов за всё время сбора такой статистики (с сезона-2003/2004).

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

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