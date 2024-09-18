Генич высказался о разгромной победе «Баварии» в Лиге чемпионов со счётом 9:2
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе «Баварии» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб разгромил «Динамо» Загреб со счётом 9:2.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19' 2:0 Геррейру – 33' 3:0 Олисе – 38' 3:1 Петкович – 49' 3:2 Огивара – 50' 4:2 Кейн – 57' 5:2 Олисе – 61' 6:2 Кейн – 73' 7:2 Кейн – 78' 8:2 Зане – 85' 9:2 Горецка – 90+2'
«Интересно, тренер «Загреба» при счёте 2:3 подумал: «Блин, в каком же я порядке, так игру перевернул» или всё-таки нет?» — написал Генич в своём телеграм-канале.
Отметим, покер в матче на счету англичанина Гарри Кейна, дублем отметился Майкл Олисе, а также по одному мячу в составе победителей забили Рафаэл Геррейру, Леон Горецка и Лерой Зане. В составе загребской команды отметились забитыми мячами Бруно Петкович и Такуя Огивара.
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