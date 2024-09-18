Генич высказался о разгромной победе «Баварии» в Лиге чемпионов со счётом 9:2

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о победе «Баварии» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб разгромил «Динамо» Загреб со счётом 9:2.

«Интересно, тренер «Загреба» при счёте 2:3 подумал: «Блин, в каком же я порядке, так игру перевернул» или всё-таки нет?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, покер в матче на счету англичанина Гарри Кейна, дублем отметился Майкл Олисе, а также по одному мячу в составе победителей забили Рафаэл Геррейру, Леон Горецка и Лерой Зане. В составе загребской команды отметились забитыми мячами Бруно Петкович и Такуя Огивара.

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