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В Казахстане назвали главную задачу Черчесова на посту главного тренера сборной

В Казахстане назвали главную задачу Черчесова на посту главного тренера сборной
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Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о главной задаче, которая поставлена перед Станиславом Черчесовым на посту главного тренера национальной команды.

«Главная задача — выстроить систему подготовки от U‑15 до национальной команды страны. То есть он отвечает за весь футбол. Требуется совсем другой подход, чем ранее. Тренер ранее ориентировался только на национальную команду. А теперь мы планируем выстраивать целую систему. И нам нужен профессионал уровня Станислава Саламовича Черчесова с его командой», — сказал Барменкулов в эфире «Матч ТВ».

До национальной команды Казахстана Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

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