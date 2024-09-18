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Тренер «Баварии» Компани — о 9:2 в игре ЛЧ: трофеи не выигрываются в сентябре

Тренер «Баварии» Компани — о 9:2 в игре ЛЧ: трофеи не выигрываются в сентябре
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб разгромил «Динамо» Загреб со счётом 9:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19'     2:0 Геррейру – 33'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 50'     4:2 Кейн – 57'     5:2 Олисе – 61'     6:2 Кейн – 73'     7:2 Кейн – 78'     8:2 Зане – 85'     9:2 Горецка – 90+2'    

«Это были потрясающие 90 минут. Команда получила истинное удовольствие от игры, и наши фанаты разделили это переживание. У нас был уникальный вечер в Лиге чемпионов на родном стадионе. Я искренне рад за ребят — мы продолжаем накапливать ту нужную энергию. Однако пока рано делать выводы о нашем прогрессе. Мы движемся от одной игры к другой. Честно говоря, мне это приносит радость, но в сентябре трофеи не завоевываются. Нам ещё предстоит много работы, и я надеюсь, что мы продолжим развиваться. Поддерживать команду — это моя основная задача.

Финал в Мюнхене — это мечта наших поклонников, и она должна оставаться актуальной. В этом смысле для меня важнее всего сосредоточиться на каждом следующем матче, на восстановлении сил и стремлении к победе», — приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.

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