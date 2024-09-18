Тренер «Баварии» Компани — о 9:2 в игре ЛЧ: трофеи не выигрываются в сентябре

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о победе своей команды в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенский клуб разгромил «Динамо» Загреб со счётом 9:2.

«Это были потрясающие 90 минут. Команда получила истинное удовольствие от игры, и наши фанаты разделили это переживание. У нас был уникальный вечер в Лиге чемпионов на родном стадионе. Я искренне рад за ребят — мы продолжаем накапливать ту нужную энергию. Однако пока рано делать выводы о нашем прогрессе. Мы движемся от одной игры к другой. Честно говоря, мне это приносит радость, но в сентябре трофеи не завоевываются. Нам ещё предстоит много работы, и я надеюсь, что мы продолжим развиваться. Поддерживать команду — это моя основная задача.

Финал в Мюнхене — это мечта наших поклонников, и она должна оставаться актуальной. В этом смысле для меня важнее всего сосредоточиться на каждом следующем матче, на восстановлении сил и стремлении к победе», — приводит слова Компани пресс-служба УЕФА.

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