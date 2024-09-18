Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Акрон — Факел. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на трибуне во время матча с «Рубином»

Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на трибуне во время матча с «Рубином»
Комментарии

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка петербургского клуба Александра Соболева в его дебютном домашнем матче за клуб.

Фанаты сине-бело-голубых также принесли надувного дельфина на игру Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0). На распространённых в социальных сетях видеозаписях запечатлено, как болельщики запустили дельфина по фанатской трибуне и подбрасывали его в воздух.

Напомним, Александр Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в стан сине-бело-голубых форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча:

Материалы по теме
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
У Соболева первое результативное действие за «Зенит»! От оскорблений фанатов это не спасло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android