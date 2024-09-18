Фанаты «Зенита» подбрасывали надувного дельфина на трибуне во время матча с «Рубином»

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка петербургского клуба Александра Соболева в его дебютном домашнем матче за клуб.

Фанаты сине-бело-голубых также принесли надувного дельфина на игру Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0). На распространённых в социальных сетях видеозаписях запечатлено, как болельщики запустили дельфина по фанатской трибуне и подбрасывали его в воздух.

Напомним, Александр Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в стан сине-бело-голубых форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

Фанаты «Зенита» оскорбляют Соболева во время домашнего матча: