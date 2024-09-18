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Джуд Беллингем назвал главную проблему «Реала» на старте сезона

Джуд Беллингем назвал главную проблему «Реала» на старте сезона
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о главной проблеме «сливочных» на старте сезона.

«Нам ещё сложно перестроиться. Потеря Крооса сильно ощущается с точки зрения ритма и манеры нашей игры. Тони — особенный, его невозможно заменить. Мы должны найти другие способы решить эту проблему и восполнить пробелы в центре поля», — приводит слова Беллингема Sporting News со ссылкой на интервью игрока для TNT Sports.

Ранее Тони Кроос объявил о завершении карьеры. Немецкий хавбек пополнил состав мадридского «Реала» в 2014 году. За этот период он принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

Напомним, 17 сентября мадридский «Реал» одержал победу в первом матче Лиги чемпионов — 2024/2025 с немецким «Штутгартом» (3:1).

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