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В РФС сообщили, что Владимир Федотов получил полный текст решения по делу против ЦСКА

В РФС сообщили, что Владимир Федотов получил полный текст решения по делу против ЦСКА
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Российский футбольный союз (РФС) предоставил бывшему главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову полный текст решения по его делу против бывшего работодателя.

«Текст решения направлен стороне Федотова», — цитирует пресс-службу РФС «РИА Новости Спорт».

Напомним, после завершения минувшего сезона Владимир Федотов был уволен с поста главного тренера московского ЦСКА. Вместо него был назначен сербский специалист Марко Николич.

Ранее сообщалось, что палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление Федотова в отношении ЦСКА и приняла решение отказать российскому специалисту в выплате компенсации. Позже стало известно, что Федотов допускает подачу иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) против московского ЦСКА.

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