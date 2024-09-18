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В РФС сообщили, что Владимир Федотов получил полный текст решения по делу против ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) предоставил бывшему главному тренеру ЦСКА Владимиру Федотову полный текст решения по его делу против бывшего работодателя.

«Текст решения направлен стороне Федотова», — цитирует пресс-службу РФС «РИА Новости Спорт».

Напомним, после завершения минувшего сезона Владимир Федотов был уволен с поста главного тренера московского ЦСКА. Вместо него был назначен сербский специалист Марко Николич.

Ранее сообщалось, что палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление Федотова в отношении ЦСКА и приняла решение отказать российскому специалисту в выплате компенсации. Позже стало известно, что Федотов допускает подачу иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) против московского ЦСКА.

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