Аршавин оценил шансы Батракова стать футболистом высокого класса

Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о полузащитнике московского «Локомотива» Алексее Батракове.

«Батраков очень хорошо оснащён технически. Он везде успевает, здорово читает игру, всё исполняет. У Батракова есть все данные, чтобы стать хорошим игроком», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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