Анчелотти отреагировал на дебютный гол Мбаппе в составе «Реала» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре Килиана Мбаппе в дебютном матче Лиги чемпионов в составе «сливочных». Напомним, 17 сентября мадридский «Реал» одержал победу в первом матче Лиги чемпионов — 2024/2025 с немецким «Штутгартом» (3:1). Французский форвард забил гол в этой встрече.

«Мбаппе является фантастическим игроком. Он очень скромный, усердно работает. Килиан отличный парень, мы все им очень довольны», — приводит слова Анчелотти beIN SPORTS со ссылкой на TNT Sports.

Мбаппе присоединился к мадридской команде минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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