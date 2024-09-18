В «Акроне» объяснили подписание Артёма Дзюбы

Спортивный директор «Акрона» Арам Задоян прокомментировал переход в тольяттинский клуб нападающего Артёма Дзюбы.

«Безусловно, каждый трансфер подвергается большому анализу всего спортивного отдела, в том числе аналитиков и при непосредственном участии тренерского штаба. С главным тренером мы, конечно же, анализировали переход Артёма к нам.

Мы готовы достаточно разнообразно играть. От игры к игре. У нас хорошая атакующая группа — в ней, безусловно, быстрые футболисты. И техничные ребята тоже есть, которые могут подбирать мячи под Артёма. А Артём сохраняет очень сложные и важные мячи для команды. А в самой атаке его продуктивность покажет статистика», — приводят слова Задояна «Известия».

Напомним, 12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 2 млн.

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