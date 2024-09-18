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Гарри Кейн установил уникальное статистическое достижение в матче Лиги чемпионов

Гарри Кейн установил уникальное статистическое достижение в матче Лиги чемпионов
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После четырёх забитых мячей, три из которых были с пенальти, в ворота загребского «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил рекорд по голам, забитым с 11-метровой отметки, в рамках одной игры. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19'     2:0 Геррейру – 33'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 50'     4:2 Кейн – 57'     5:2 Олисе – 61'     6:2 Кейн – 73'     7:2 Кейн – 78'     8:2 Зане – 85'     9:2 Горецка – 90+2'    

По информации источника, это беспрецедентный случай за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, когда одному игроку удалось успешно исполнить три пенальти в рамках одного матча.

Напомним, Гарри Кейн стал первым автором покера из Англии за 33 года со времён Смита.

Английский нападающий перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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