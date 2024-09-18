Гарри Кейн установил уникальное статистическое достижение в матче Лиги чемпионов

После четырёх забитых мячей, три из которых были с пенальти, в ворота загребского «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил рекорд по голам, забитым с 11-метровой отметки, в рамках одной игры. Об этом сообщает Opta Sport.
По информации источника, это беспрецедентный случай за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, когда одному игроку удалось успешно исполнить три пенальти в рамках одного матча.
Напомним, Гарри Кейн стал первым автором покера из Англии за 33 года со времён Смита.
Английский нападающий перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.
- 18 сентября 2024
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