Гарри Кейн установил уникальное статистическое достижение в матче Лиги чемпионов

После четырёх забитых мячей, три из которых были с пенальти, в ворота загребского «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов нападающий «Баварии» Гарри Кейн установил рекорд по голам, забитым с 11-метровой отметки, в рамках одной игры. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, это беспрецедентный случай за всю историю Кубка чемпионов и Лиги чемпионов, когда одному игроку удалось успешно исполнить три пенальти в рамках одного матча.

Напомним, Гарри Кейн стал первым автором покера из Англии за 33 года со времён Смита.

Английский нападающий перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.