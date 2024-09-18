Гарри Кейн прокомментировал превзойдённый рекорд Уэйна Руни
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31-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал тот факт, что он превзошёл национальный рекорд, установленный бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в рамках главного еврокубкового турнира. Напомним, 17 сентября «Бавария» разгромила загребское «Динамо» со счётом 9:2. Кейн забил четыре гола в прошедшем матче.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
9 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 19' 2:0 Геррейру – 33' 3:0 Олисе – 38' 3:1 Петкович – 49' 3:2 Огивара – 50' 4:2 Кейн – 57' 5:2 Олисе – 61' 6:2 Кейн – 73' 7:2 Кейн – 78' 8:2 Зане – 85' 9:2 Горецка – 90+2'
«Быть упомянутым в одном ряду с Уэйном Руни — это показатель успеха. Речь идёт об одном из самых выдающихся футболистов Англии. Это впечатляющее достижение для меня»,— приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.
Напомним, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди англичан с 33 забитыми мячами. Ранее лучшим был Руни, на счету которого было 30 голов.
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