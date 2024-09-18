Гарри Кейн прокомментировал превзойдённый рекорд Уэйна Руни

31-летний нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал тот факт, что он превзошёл национальный рекорд, установленный бывшим форвардом «Манчестер Юнайтед» Уэйном Руни в рамках главного еврокубкового турнира. Напомним, 17 сентября «Бавария» разгромила загребское «Динамо» со счётом 9:2. Кейн забил четыре гола в прошедшем матче.

«Быть упомянутым в одном ряду с Уэйном Руни — это показатель успеха. Речь идёт об одном из самых выдающихся футболистов Англии. Это впечатляющее достижение для меня»,— приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Напомним, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов среди англичан с 33 забитыми мячами. Ранее лучшим был Руни, на счету которого было 30 голов.