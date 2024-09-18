Защитник ЦСКА поделился впечатлениями о главном тренере Марко Николиче

Защитник ЦСКА Матвей Лукин ответил на вопрос о первых впечатлениях о сербском главном тренере Марко Николиче, который возглавил красно-синих в июне 2024 года.

«Мы сразу увидели, что это очень требовательный тренер, но в то же время мы можем к нему обратиться по любому вопросу и поговорить не только о футболе, но и о жизни. С этим тренером вообще нет дистанции — он очень открытый человек. В то же время в нём сразу виден европейский подход и потому даже немного непривычно, что идёт такое общение. Ежедневно у тебя спрашивают о самочувствии, сне, питании, и это приятно. Находясь в такой атмосфере, тебе хочется проявлять себя ещё лучше.

Тренировочный процесс стал намного интенсивнее: у нас нет занятий, где мы просто бегаем без мяча, они все у нас игровые. Да и все упражнения направлены на игровые ситуации, такого у нас раньше не было», — приводит слова Лукина официальный сайт ЦСКА.

После 8-го тура РПЛ ЦСКА под руководством 45-летнего серба Марко Николича находится в турнирной таблице на шестом месте, набрав 13 очков в восьми матчах.